消息称梅赛德斯-AMG C63 及 E63 车型将回归使用 V8 发动机

IT之家 8 月 5 日消息，根据国外汽车媒体 Car and Driver 报道，梅赛德斯-AMG C63 和 E63 车型在 2026 年将重新使用 V8 发动机。

报告称不少 AMG 车主不满意当前的四缸和六缸动力系统，梅赛德斯正考虑重新在高性能 C 级和 E 级车型中引入 V8 发动机。

新款 C63 车型采用涡轮增压插电式混合动力四缸发动机，而传闻下一代梅赛德斯-AMG E63 将采用 PHEV 涡轮增压直列六缸。

显然上述发动机无法和奥迪和宝马竞争。宝马方面，虽然不清楚下一代 M3 / M4，不过当前 M5 的继任者将保留其 V8 发动机，同时增加电动续航。

奥迪方面，即将推出的高性能车型也将是 PHEV，但它们不会降至四缸。

IT之家援引该媒体报道，梅赛德斯正忙碌更新 4.0 V8 发动机，以满足更严格的欧 7 排放标准。

根据直接参与此事的 AMG 高级工程师透露，C63 和 E63 仅需要进行轻微的车身改动，就可以容纳 V8 双涡轮增压发动机、PHEV 电池加电动马达以及辅助设备。

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