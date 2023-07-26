梅赛德斯-AMG CLE 53/63 S E-Performance 汽车路测照片曝光

IT之家 7 月 26 日消息，根据国外科技媒体 CarScoops 报道，网友 Nick 分享了一组照片，展示在美国亚利桑那州道路上，发现了梅赛德斯-AMG CLE 53 和 CLE 63 S E-Performance 两款车型。

网友 Nick 在亚利桑那州旅行时，发现了两辆梅赛德斯-AMG CLE 敞篷汽车，全车贴有伪装贴纸，尾部配有 4 个排气管。

梅赛德斯-AMG CLE 53 车型

这应该此前出现在 EPA 文件中 CLE 53 车型，只是此前曝光的原型车尾部采用 4 个圆形排气管，而本次曝光图片中可以看到为四方形，略微有所调整。

EPA 文件显示梅赛德斯-AMG 全新 CLE 53 将搭载 3.0T V6 涡轮增压发动机（M256），后置小型电动机所组成的动力系统，预计最大功率可达 320kW，峰值扭矩 520N・m。

梅赛德斯-AMG CLE 63 S E-Performance 车型

Nick 同时还发现了梅赛德斯-AMG CLE 63 S E-Performance 车型，新款配有插电式混合动力系统，采用涡轮增压 2.0 升四缸发动机和 6.1 kWh 电池组。

IT之家从报道中获悉，梅赛德斯-AMG CLE 63 S E-Performance 车型配备 671 马力（500 kW / 680 PS），峰值扭矩为 752 lb-ft（1018 Nm）。

该汽车加速到 60 英里 / 小时（96 公里 / 小时）大约 3.3 秒，最高速度为 174 英里 / 小时（280 公里 / 小时）。

新款 CLE 计划取代老款的 C 级和 E 级轿跑车，有望在今年 11 月在海外市场开启预售工作，预估将于 2024 年将进口到国内市场。

CLE 将提供硬顶与软顶敞篷两种版本，外观虽更多采用 C 级造型，但车身尺寸与现款 E 级 Coupe 更接近。新款 CLE 上市后，同级主要竞争对手包含了宝马 M4、奥迪 RS 5 等车型。

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