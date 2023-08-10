联发科 7 月营收 317.63 亿元新台币，同比下降 22.3%

IT之家 8 月 10 日消息，联发科今日公布了 2023 年 7 月的营业额公告，7 月合并营收为 317.63 亿元新台币（IT之家备注：当前约 72.1 亿元人民币），环比下降 16.8％、同比下降 22.3％。

联发科累计前七月合并营收为 2255.5 亿元新台币（当前约 512 亿元人民币），同比下降 33.5％。

▲ 图源 联发科官网

据IT之家此前报道，联发科 CEO 蔡力行预计，三季度公司营收有望重回 1000 亿新台币大关，达 1021 亿 - 1089 亿新台币（当前约 233.81 亿 - 249.38 亿元人民币），环比增长 4%-11%。

蔡力行表示，二季度营收和毛利率都达到公司目标的中间值之上，包括手机、智能设备和电源管理芯片在内的三大产品线业绩同步增长。

对于三季度业绩，蔡力行指出，智能手机、联网芯片和电源管理芯片营收表现有望改善，将减缓智能电视和其他消费产品下滑的影响。在市场循环周期中，联发科将持续在市占率、营收以及盈利之间取得平衡。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。