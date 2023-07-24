宝骏新车“云朵”将于本周开启盲订，预计 8 月正式上市

IT之家 7 月 24 日消息，上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘在微博上持续活跃，并采用了“挤牙膏”的方式陆续公布了宝骏品牌旗下即将上市的最新车型 —— 宝骏云朵的各种消息。7 月 23 日，周钘在微博上宣布了这款新车将于本周开启盲订的消息，同时向微博网友征集“订车方式”。从时间节点来看，这款车最终上市时间预计要到 8 月份了。

IT之家此前报道，宝骏云朵的各种配置信息已经陆续公开，除了最终售价。新车外观采用“天空美学”语言设计，共有三款配色：云海白、暮云紫、烟云青，以及黑珍珠、绿宝石两款内饰配色。新车长宽高分别为 4295/1850/1652mm，轴距 2700mm，定位于 10 万级“大五座”纯电轿车。

该车将首发德州仪器高算力芯片、惯导 800 万双目摄像头、记忆领航和循迹倒车等软硬件配置。此前宝骏汽车官宣的车载网联配置 Ling OS 2.0 系统，也将于宝骏云朵完成“全球首发”。

动力及电池配置方面，宝骏云朵搭载了“全新高效智能电驱”系统，采用三合一扁线水冷电机，峰值功率达到 100kW，最高转速达到 16000rpm，官方号称转速“同级最高”，功率“同级领先”。新车将提供 360km、460km 两种不同续航里程，电池最大容量为 50.6 千瓦时。

安全配置方面，宝骏云朵采用三区五环超高强钢笼式车身，整车高强钢占比大于 70%、关键部位热成型钢占比大于 17.9%，高配车型配备了 4 个安全气囊和 2 个安全气帘。

另外在 7 月 21 日，周钘在其个人微博上透露了宝骏云朵搭载的“灵犀智驾”配备多项“史诗级”功能：

智能泊车： 支持狭窄车位泊车、记忆泊车、循迹倒车、跨层泊车，其中记忆泊车功能号称“同级唯一”。

智能行车：不依赖高精地图的记忆领航（通勤模式），同样号称“同级唯一”，以及高速领航模式。

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