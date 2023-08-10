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19.98 万元起：2024 款坦克 300 硬派越野车型上市，新增 9AT 轻混版

2023/8/10 22:13:07 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 10 日消息，长城汽车旗下坦克 SUV 官方今日消息，2024 款坦克 300 SUV 车型现已上市，售价 19.98 万元起，IT之家汇总各版本如下：

  • 挑战者：19.98 万元

  • 征服者：21.68 万元

  • 穿越者（轻混）：22.68 万元

2024 款坦克 300 取消了城市版车型，增加了穿越者轻混版，搭载 2.0 升涡轮增压发动机和 48 伏动力系统，匹配长城汽车自研纵置 9 挡自动变速箱。

此外，挑战者、征服者车型对配置进行了升级，动力方面依旧搭载 2.0 升涡轮增压发动机和采埃孚 8 挡自动变速箱。

该车在外观方面与上一代基本一致，尺寸为 4760/1930/1903 毫米，轴距 2750 毫米。内部的配置也变化不大，全系增加四门车窗一键升降、蜗牛喇叭、车载 ETC 等。

动力方面，2024 款坦克 300 穿越者轻混版将搭载型号为 EN20A 的 2.0 升涡轮增压发动机，配备 48 伏轻混系统，最大功率从老款车型的 167 千瓦提升至 185 千瓦，传动匹配 9AT 变速箱，并配备四驱系统。

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关键词：坦克 300SUV越野

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