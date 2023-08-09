新岚图 FREE 汽车官图亮相，定位“智驾游大五座 SUV”

IT之家 8 月 9 日消息，新款岚图 FREE 汽车即将上市，东风汽车日前公布了该车的官方宣传图。

东风汽车称，新款岚图 FREE 定位“智驾游大五座 SUV”，外观造型、整车配置、产品定位全新升级，即将正式上市。

该车最大的新增亮点就是搭载百度 Apollo 领航辅助驾驶，号称拥有“行业领先”的智能泊车能力，支持各种复杂车位泊入泊出。

东风汽车表示，该智驾系统经过超过 6000 万公里测试里程验证，具备领航辅助驾驶功能（NOA）和人机共驾地图，包含全速域智能巡航、自动上下匝道和全球首个智能进出服务区辅助功能。

除行车辅助以外，在泊车方面新岚图 FREE 支持全姿态自动泊车、一键遥控泊车、记忆泊车以及远程召唤功能。

在动力操控上，新款岚图 FREE 标配前 160kW、后 200kW 的双电机智能四驱，以及前双叉臂后多连杆铝合金底盘、空气悬挂。

续航方面，该车采用 1.5T 深度米勒循环增程器，号称热效率超过 42%，满足国六 b 排放标准，在兼顾“4 秒级”加速水平的基础上，进一步降低油耗、电耗，CLTC 综合续航里程达到 1201km。

此外，在造型设计方面，新款岚图 FREE 也实现全新升级，在保持游艇式车身轮廓基础上，新增光波律动进气格栅和飞翼贯穿式灯带，采用运动迅势姿态车身和反重力定风尾翼，车身颜色新增黛绿。

内饰方面，新款岚图 FREE 配有一体式可升降三联屏、丹拿高保真 Hi-Fi 音响、智能可调光全景天幕、头等舱级座椅和智能语音交互等。

目前，新款岚图 FREE 已开启预定，展车已到达岚图全国门店，将于 8 月 19 日正式上市。

据IT之家此前报道，新款岚图 FREE 已经在工信部完成申报，该车长宽高为 4905×1950×1660/1645 mm，轴距 2960 mm，整车重量为 2270 kg。新车采用 1.5T 增程式插混系统，配备前 160 kW / 后 200 kW 的双电机，增程器由东安动力提供，型号为 DAM15NTDE 。

▲ 新款岚图 FREE 工信部申报图

▲ 新款岚图 FREE 工信部申报图

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。