三星 Galaxy S24 系列手机现身 IMEI 数据库，三款机型均已通过测试

IT之家 8 月 11 日消息，据 Techgoing 报道，按照惯例，三星会在每年 2 月推出其 Galaxy S 系列旗舰手机，距离下一代 Galaxy S24 系列的发布还有几个月的时间。然而，现在这些手机已经出现在 IMEI 数据库中。

在 IMEI 数据库中，Galaxy S24 的型号为 SM-S921B / DS。Galaxy S24 + 和 S24 Ultra 的型号分别为 SM-S926B / DS 和 SM-S928B / DS。Galaxy S24 系列在 IMEI 上的出现证实了这些设备已经经过测试，预计将于 2024 年第一季度上市。

对比来看，今年的三星 Galaxy S23、S23 + 和 S23 Ultra 的型号，分别为 S911B / DS、SM-S916B / DS 和 SM-S918B / DS。

▲ Galaxy S23 Ultra，图源三星官网

另外，三星 Galaxy S24 + 美国版最近出现在 Geekbench 基准平台上，搭载骁龙 8 Gen 3 处理器、8G RAM 和 Android 14 操作系统。根据多份报告，Galaxy S24 系列将根据市场地区的不同，提供骁龙 8 Gen 3 和 Exynos 2400 处理器两个版本。

IT之家汇总三星 Galaxy S24 系列信息如下：

Galaxy S24 配备窄边框 LTPO 显示屏；

Galaxy S24 + 配备窄边框 LTPO 显示屏，屏幕尺寸为 6.65英寸，4900mAh 电池（典型值），8GB 内存（起）；

Galaxy S24 Ultra 采用钛金属中框，5000mAh 电池（典型值），四摄相机模组。

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