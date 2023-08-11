Canalys 报告：2023Q2 全球云基础服务支出同比增长 16%、三巨头占比 65%

IT之家 8 月 11 日消息，根据市场调查机构 Canalys 公布的最新报告，2023 年第 2 季度全球云基础设施服务支出为 724 亿美元（IT之家备注：当前约 5234.52 亿元人民币），同比增长 16%。

相比较上一季度同比增长 19%，本季度增长放缓，报告称主要因素是市场规模扩大。

细分到云基础厂商，前三大供应商 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 合计增长 20%，占总支出的 65%，低于第一季度的 22%。

AWS

AWS 和微软都出现了增长减速，但谷歌云的增长率与上一季度相比保持稳定，为 31%。

亚马逊网络服务（AWS）在 2023 年第二季度继续引领云基础设施服务市场，占总支出的 30%，同比增长 12%。

AWS 的增长自去年同期以来已经减少了一半以上。面对收入增长放缓，AWS 正在积极增加对人工智能的投资。

微软 Azure

微软 Azure 在年增长 26% 后占据了 26% 的市场份额，在 2023 年第二季度将其定位为第二大云服务提供商。

鉴于其云订单增加 19%，2023 年第 2 季度达到 2240 亿美元，预计业务表现将保持稳定。

谷歌

谷歌云在 2023 年第二季度同比增长 31%，是前三大超大规模企业中增长最强劲的，占据了 9% 的云市场份额。

谷歌延长服务器和网络设备折旧期的方法有助于控制运营成本，并提高了 Google Cloud 的盈利能力。

报告指出在当前的业务环境中，重点放在成本控制上，云供应商必须确保大量新客户和工作负载的涌入，以推动收入增长。

人工智能技术的出现正在引入新的云工作负载，并将推动对计算能力的巨大需求，为云增长创造新的机会。

参考

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