微软与 Aptos Labs 合作，推动 Web3 技术发展

IT之家 8 月 10 日消息，Aptos Labs 是一家领先的区块链平台，专注于 Web3 开发。近日，该公司宣布与微软达成战略合作，将微软的 Azure OpenAI 服务集成到 Aptos 网络中。这一集成将使 Aptos 开发者和用户能够在去中心化的网络上使用人工智能和机器学习的能力。

据IT之家了解，Web3 是指基于区块链技术的下一代互联网，可实现数据的安全、透明和自治。Web3 可以支持各种应用和场景，从社交媒体和游戏到去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFT）。

Aptos Labs 已经构建了一个强大、可扩展和安全的区块链网络，支持 Web3 的多种应用和用例。Aptos Labs 还开发了自己的编程语言 Move，可以让开发者轻松地编写智能合约。Move 可以确保代码的安全、可靠和可验证，以及用户体验的流畅。

通过与微软合作，Aptos Labs 为开发者提供了最先进的人工智能技术，可以增强他们在 Web3 上的应用和服务。Aptos Labs 将推出 Aptos Assistant，其将作为一个负责、友好和安全的助手，为每个普通的互联网用户和组织搭建 Web2 到 Web3 的桥梁。

微软的人工智能与 Aptos 网络的集成是 Web3 采用和创新的重要里程碑，将降低进入 Web3 探索和开发的障碍，并使更多的人能够参与并受益于去中心化的网络。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。