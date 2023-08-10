微软与 Open Web Docs 合作，更新和维护 PWA 应用开发指南文档

IT之家 8 月 10 日消息，微软公司今天发布博文，表示和 Open Web Docs 机构展开合作，更新和规范 Progressive Web Apps 操作指南文档。

微软在 2018 年就宣布在 Win10 系统中引入对 PWA 应用的支持，经过多年的优化，其交互体验不断接近本地原生应用。

开发者在制作 PWA 应用的过程中，主要访问 MDN 网站，根据相关文档和教程，在 Win10 / Win11 平台上制作适用于 Edge 浏览器的 PWA 应用。

不过问题是，MDN 平台上的这些文档已经很长时间没有更新，无法应对最新的发展情况。

IT之家翻译微软博文部分内容如下：

MDN 的 PWA 文档一直是 Web 开发人员的重要资源，为了反映新功能、最佳实践以及新兴的开发人员和用户趋势，我们认为有必要及时更新。

在本次更新中，我们将围绕着开发者关心的内容补充和维护内容，这样无论他们针对什么设备、平台或浏览器开发，都能获得充足的支持。

使用 PWA 技术构建应用程序不失为优秀的方式，可以为桌面、移动在内的所有设备类型，面向所有用户创建令人惊叹的原生体验。