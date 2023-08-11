由于垃圾信息泛滥，YouTube 短视频板块 Shorts 将屏蔽简介、评论区的链接

IT之家 8 月 11 日消息，今日早些时候，YouTube 社区经理 Meaghan 在社区内宣布，YouTube 将对创作者在视频简介、评论区乃至频道主页的提供的第三方链接进行调整。IT之家汇总如下：

8 月 10 日起， 所有频道主页导向第三方社交平台的图标将不再显示 。

8 月 31 日起，短视频板块“Shorts”评论区、简介和垂直式信息流中的链接将会被屏蔽：不允许直接点击。

据称，之所以作出此番调整，是因为随着 YouTube 内容不断增长，垃圾邮件、诈骗信息更容易在上述区域遭到广泛传播，部分可直接点击的链接会将用户引导至恶意软件、网络钓鱼或诈骗信息。

与此同时，YouTube 官方宣称“继续开发工具和功能，以帮助创作者能够更安全地在内容中插入链接”。8 月 23 日起，创作者可以在自己频道简介下方的专门区域分享网站、社交资料和商品信息等链接。

▲ 图源谷歌，下同

YouTube 到 9 月底还将为创作者提供一种“更安全”的方式，在短视频中引导观众点击其它类型的内容，比如长视频。

此外，YouTube 还将继续打击“仿冒账号”、加大对评论区不当内容的审核力度。官方声称上述措施有助于减少平台上的垃圾信息和诈骗行为，“使其成为所有人都觉得安全的平台”。

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