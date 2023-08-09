YouTube 对关闭观看历史记录的用户采取极端措施，首页变成一片空白

IT之家 8 月 9 日消息，YouTube 是全球最大的视频分享平台，每天有数亿用户在上面观看、上传和评论各种视频。YouTube 也会根据用户的观看历史，为他们推荐感兴趣的视频，并显示在首页上。然而，这种推荐功能并不是所有用户都喜欢，有些用户可能觉得推荐视频太多、太杂，或者不想让 YouTube 记录他们的观看偏好。

为了满足这些用户的需求，YouTube 在本周二宣布了一项“新的观看体验”。如果用户关闭了自己的观看历史记录，并且“之前没有重要的观看历史记录”，那么他们将不会看到任何依赖于观看历史来提供推荐的功能。也就是说，他们在打开 YouTube 首页时，只会看到搜索栏和几个按钮，首页上原本显示推荐视频的位置，将会变成空白。

谷歌表示，这项新功能是为了“让用户更清楚地知道哪些 YouTube 功能依赖于观看历史来提供视频推荐，并为那些更喜欢搜索而不是浏览推荐的人提供更简化的体验”。

谷歌称，这项新功能将在“未来几个月”内逐步推出，但IT之家注意到已经有一些网友在网上反映他们已经看到了这种变化。在 YouTube 首页上原本显示推荐视频的地方，现在出现了一条通知，写着“您的观看历史已关闭。您可以随时更改设置，以获取最新的、适合您的视频”。

这项变化可能会让一些用户重新打开观看历史记录，毕竟如果没有推荐视频，用户可能会错过一些他们感兴趣或者有价值的内容。

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