长城汽车王远力：中国汽车不如“先打一架，再在一起”，不要道德绑架

IT之家 8 月 11 日消息，长城汽车 CTO（首席技术官）王远力今日上午通过个人微博表达了对比亚迪“在一起，才是中国汽车”的看法如下：

在这样严峻的时刻，中国汽车怎么在一起？有人跟我说，轩辕之学的口号已经指明了答案，就是“革新、链接、化反”，然后达到“极致、共生、引领”的境界。那可能是一种比较高的境界，最低条件，我们必须直面竞争的现实，我们不要道德绑架的在一起，我们不要被裹挟着在一起，我们不要“我跟你谈法律，你跟我谈感情”的在一起，商业还是要用商业的逻辑来解决，如果只是口头上强调在一起，那一定是嘴上蜜糖，内心砒霜，那还不如先打一架再在一起吧。

值得注意的是，这也是长城汽车首次针对比亚迪“在一起，才是中国汽车”倡议的回应。IT之家此前报道，比亚迪发布的相关视频已经获得一汽红旗、广汽埃安旗下昊铂、小鹏汽车、阿维塔、深蓝汽车、奇瑞汽车、岚图汽车、广汽埃安、理想汽车、蔚来汽车等多家车企的响应和祝福。

比亚迪 8 月 9 日举办第 500 万辆新能源车下线仪式，活动现场摆放了多款友商产品，涵盖大部分国产品牌热门新能源车型，其中就包括了长城旗下的哈弗枭龙 MAX。

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