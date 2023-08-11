Win11 学院：在 Windows 11 Build 25926 预览版中如何启用“系统组件”标签

IT之家 8 月 11 日消息，微软在日前发布的 Win11 Canary Build 25926 预览版更新中，邀请部分用户测试“系统组件”特性，帮助用户更快区分预装应用程序。

对于已经升级到 Win11 Build 25926 预览版更新，但是没有发现该特性的用户，可以通过 ViveTool 第三方工具进行修改。

在打开应用库之后，可以发现大部分预装应用启用了名为“系统组件”（System Components）的标记。

IT之家网友可以通过 ViveTool 工具来启用上述新功能、新特性：

1. 从 GitHub 页面下载 Vivetool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2）

2. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符

3. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2”

4. 然后输入 vivetool /enable /id:44702824，按下回车键

5. 重启电脑。

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