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Win10 / Win11 版 Chrome 用户反馈启用 Windows Hello 保护后，遭到 PIN 弹窗“轰炸”

2023/8/11 11:34:54 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 11 日消息，根据国外科技媒体 Windows Latest 报道，谷歌 Chrome 浏览器用户反馈，Win10 / Win11 平台上启用 Windows Hello 之后，出现 PIN 弹窗“轰炸”，每次访问页面都要求输入 PIN 密码。

这个问题最早追溯到 7 月下旬，在 8 月有更多用户反馈出现该问题。

Chrome 用户反馈在升级到新版本之后，浏览器会跳出“使用 Windows Hello 来保护密码”的选项，用户选择启用之后，就会遇到上述问题。

一位深受其扰的用户反馈称：“我启用了密码保护功能，现在我后悔了。我每次访问页面，Chrome 都会跳出弹窗。”。

IT之家在此附上禁用方法：

  • 1. 打开 Chrome 浏览器

  • 2. 地址栏中，键入“ chrome://settings/ ”或通过三点菜单打开“设置”。

  • 3. 找到“自动填充和密码”，然后转到 Chrome 的密码管理器。您也可以通过在地址栏中键入 chrome://password-manager/ settings 直接访问它。

  • 4. 关闭“在填充密码时使用 Windows Hello”选项。

  • 5. 重启浏览器

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关键词：Chrome

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