《雷神之锤 2》游戏代码在 GitHub 开源，1997 年 FPS 划时代之作

IT之家 8 月 11 日消息，《雷神之锤 2》（Quake II）是 id Software 于 1997 年冬发布的一款第一人称射击游戏作品，可以说是 FPS 游戏的划时代之作，整体游戏画面、玩法都超越了前作，也是不少玩家心目中的经典。

id Software 日前推出了《雷神之锤 2》增强版游戏，与此同时，官方将这款经典游戏的源代码放在了 GitHub 进行开源。

GitHub 页面称，该存储库包含《雷神之锤 2》2023 年重新发行的游戏代码，供希望修改游戏的用户使用，以及用于参考的原始游戏代码。MOD 可以以与原始游戏相同的方式加载到重新发布的版本中。

id Software 表示其无法为此版本提供支持，但民间玩家可以利用现有的社区资源自行维护，带来更多的玩法。

此外，《雷神之锤 2》源代码包含了新版 API 用于在服务器和游戏 MOD 之间通信，引入了一个瘦 client game 模组，类似《雷神之锤 3 竞技场》的 cgame 模组，以及一个 2023 年版的网络协议。

《雷神之锤 2》增强版目前已经登陆 Xbox Series X| S、Xbox One、PS5、PS4 和任天堂 Switch 游戏主机以及 PC 平台，并入库 Xbox Game Pass 订阅，售价为 9.99 美元（IT之家备注：当前约 72 元人民币）。

《雷神之锤 2》增强版支持 16：9 长宽比、4K 分辨率和高帧率显示器，官方描述如下：“享受《雷神之锤 II》的原始正版版本，现在支持高达 4K* 和宽屏分辨率、增强的模型、改进的敌人动画和血腥、改进和恢复的 AI 行为、增强的电影效果、动态和彩色照明，抗锯齿、景深、Sonic Mayhem 的原创重摇滚配乐等等。”

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