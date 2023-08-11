配骁龙 680 芯片，红米 Pad SE 平板渲染图曝光

IT之家 8 月 11 日消息，小米去年 10 月在欧洲和印度市场推出了红米品牌首款平板 Redmi Pad，最新消息称小米计划近期再推出 SE 版本，相关渲染图和关键规格已经曝光。

消息称 Redmi Pad SE 在处理器方面，会从联发科 Helio G99 降级为高通骁龙 680，其它硬件规格基本上和 Redmi Pad 相同。

IT之家援引媒体报道称，Redmi Pad SE 的内部代号为“xun”，将会配备分辨率为 1200*1920、刷新率为 90Hz AdaptiveSync 的 11 英寸 LCD 屏幕，运行基于安卓 13 的 MIUI 14 系统。

该屏幕采用 8-bit 面板，峰值亮度为 400 nits，像素密度为 207 ppi，配有 1670 万色显示，对比度为 1500：1，70% NTSC 覆盖率，屏占比为 84.4%。

该平板背面配备 800 万像素主摄（f / 2.0 光圈），正面配备 500 万像素（f / 2.2 光圈）自拍摄像头，具备 FocusFrame 功能，该功能可自动跟踪拍摄对象，并在视频通话期间将其保持在画面中心。

该平板内置 8000mAh 容量电池，支持 10W 充电，官方数据显示最长视频播放时间 21 小时、游戏时间 12 小时。

该平板采用金属一体式设计，重量为 478 克，尺寸为 255.53 x 167.08 x 7.36 毫米。

连接方面，该设备将支持 USB Type-C 端口，3.5mm 耳机插孔，Wi-Fi 5GHz 和蓝牙 5.0。

该平板推出灰色，绿色和紫色版本，配备 4GB RAM 和 128 GB ROM 组合版本起售价约为 190 欧元（IT之家备注：当前约 1511 元人民币）。

更多额渲染图可以访问 xiaomiui 和 appuals。

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