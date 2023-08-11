首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓新闻

小米 Redmi K60 至尊版手机官宣 24GB 内存，宣称“后台应用驻留超过 70 个”

2023/8/11 11:39:28 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 Real_雨雪载途软媒新友1933769 的线索投递！

IT之家 8 月 11 日消息，小米 Redmi 官宣 K60 至尊版手机提供 24GB + 1TB 内存版本，并宣称“后台应用驻留超过 70 个”。

图片 2

在此前的预热中，Redmi 已经确认 K60 至尊版搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，更有全新狂暴引擎 2.0 加持。此外，该产品屏幕还支持 144Hz 刷新率以及 1.5K 分辨率，在《原神》超帧超分并发测试中，据称“平均帧率高达 143.4fps，几近满帧”。

图片 3

目前，Redmi K60 至尊版的外观海报已经公布，该机提供至少两款配色，采用左上角镜头模组，在模组的右侧还有一个倒角设计，搭载 50MP 主摄。

值得一提的是，一加 Ace 2 Pro 手机此前已经官宣全球首发 24GB 超级内存，但该产品的发布日期为 8 月 16 日，比 Redmi K60 至尊版手机发布日期（8 月 14 日）稍晚两天。

图片 5

一加 Ace 2 Pro 手机将搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，搭配 24GB LPDDR5X 内存 + 1TB UFS 4.0 闪存。一加宣称，该产品 24GB 版本支持 54 个常用应用的保活，在此基础上，做到了“常用应用 72 小时保活 41 个”。

关于 Redmi K60 至尊版与一加 Ace 2 Pro 手机的更多消息，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：一加 Ace 2 ProRedmi K60 至尊版24GB 内存

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用