小米 Redmi K60 至尊版手机官宣 24GB 内存，宣称“后台应用驻留超过 70 个”

IT之家 8 月 11 日消息，小米 Redmi 官宣 K60 至尊版手机提供 24GB + 1TB 内存版本，并宣称“后台应用驻留超过 70 个”。

在此前的预热中，Redmi 已经确认 K60 至尊版搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，更有全新狂暴引擎 2.0 加持。此外，该产品屏幕还支持 144Hz 刷新率以及 1.5K 分辨率，在《原神》超帧超分并发测试中，据称“平均帧率高达 143.4fps，几近满帧”。

目前，Redmi K60 至尊版的外观海报已经公布，该机提供至少两款配色，采用左上角镜头模组，在模组的右侧还有一个倒角设计，搭载 50MP 主摄。

值得一提的是，一加 Ace 2 Pro 手机此前已经官宣全球首发 24GB 超级内存，但该产品的发布日期为 8 月 16 日，比 Redmi K60 至尊版手机发布日期（8 月 14 日）稍晚两天。

一加 Ace 2 Pro 手机将搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，搭配 24GB LPDDR5X 内存 + 1TB UFS 4.0 闪存。一加宣称，该产品 24GB 版本支持 54 个常用应用的保活，在此基础上，做到了“常用应用 72 小时保活 41 个”。

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