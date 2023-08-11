任天堂国行 Switch《妖怪手表 4 强化之章》新闻频道开通，可通过“暗号”兑换道具

IT之家 8 月 11 日消息，《妖怪手表 4 强化之章》国行版于 8 月 2 日发售， “妖怪手表 4 强化之章 新闻频道”现已正式开通，频道中不仅可以了解到关于游戏的一些信息，还有不定时发布的“暗号”可以在游戏中兑换妖怪、装备、道具等。

IT之家附订阅方式：

打开 Nintendo Switch，进入“游戏新闻”，点击右上角“搜索频道”

图源腾讯 NintendoSwitch 公众号（下同）

在左边的列表选择“妖怪手表 4 强化之章 新闻频道”，或在右侧搜索框中搜索游戏名，尝试找到该频道后，点击进入频道。

点击“订阅频道”。

为支持“妖怪手表 4 强化之章新闻频道”开通，腾讯公布了“甜筒”的暗号：4QH4AWQDUX。新增暗号：LNAFX4WJSJ。

兑换方式：

在游戏中打开妖怪平板，找到“小羊邮局”。

进入“输入暗号”，手动输入“暗号”后即可获得对应道具（区分大小写）。

据了解，《妖怪手表 4 强化之章》官方建议零售价 219 元，玩家扮演的角色在不同的时空穿梭，和妖怪一同开展冒险。

《妖怪手表 4 强化之章》的故事发生在不同时空的四个世界──现代、过去、未来，以及妖魔界。

共有超过 100 种妖怪分布于这四个世界之中，有着各自不同的能力和性格，期待你去探索，接触！

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