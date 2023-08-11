还有白色，消息称 Redmi K60 至尊版手机海外 9 月上市

IT之家 8 月 11 日消息，小米已于今天官宣，将于 8 月 14 日下周一晚间雷军年度演讲上，发布 Redmi K60 至尊版手机。根据国外科技媒体 GSMChina 报道，小米计划于今年 9 月在海外发布该机型，其型号为 2306EPN60G，上市后叫做“小米 13T”。

国内 Redmi K60 至尊版目前放出的海报中，共有黑色和绿色两种颜色。而根据该媒体分享的后盖照片，还有白色选项，只是色差原因看起来像是米色。

IT之家汇总小米官方此前预热消息，Redmi K60 至尊版搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，提供 24GB 大内存。

充电方面，国家市场监督管理总局网站的强制性产品认证信息显示，该机将提供 5Vdc 3A、9Vdc 3A、11Vdc 6A Max、20Vdc 6A Max 四种不同充电功率，最大充电功率为 120W。

此外，Redmi K60 至尊版搭载了全新的狂暴引擎 2.0，将核心算法固化到芯片底层，号称“不仅实现行业罕见的 144Hz 满血超帧，更大幅降低功耗、时延，游戏画面从未如此流畅”。

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