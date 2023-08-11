小米官宣：K60 至尊版为 Redmi 首款搭载 IP68 防尘防水手机

IT之家 8 月 11 日消息，小米 Redmi 官方宣布，K60 至尊版成为首款搭载 IP68 防尘防水的 Redmi 手机，宣称“1.5 米水深，30 分钟仍然正常使用”。

在 GB T 4208-2017 外壳防护等级中，防水防尘等级主要看 IPXX 的后面两位数字 XX，第一位 X 是防尘等级从 0 到 6，最高等级为 6；第二位 X 是防水等级从 0 到 8，最高等级为 8。最高防护等级为 IP68。

时至今日，IP68 级防尘防水已经成为旗舰手机的标配功能，目前小米 13 系列、华为 Mate 50 系列、三星 Galaxy S23 系列、苹果 iPhone 14 系列手机均搭载该功能。

据IT之家此前报道，Redmi K60 至尊版已经官宣搭载天玑 9200 + 处理器以及 X7 独显芯片，更有全新狂暴引擎 2.0 加持。此外，该产品屏幕还支持 144Hz 刷新率以及 1.5K 分辨率。Redmi K60 至尊版还将提供 24GB+1TB 超大内存版本，官方宣称“后台应用驻留超过 70 个”。

目前，Redmi K60 至尊版的外观已经公布，提供影青、黑色（名称暂未公布）两款配色，采用一体金属 DECO。影青款为陶瓷质感机身，黑色款为碳纤维纹理机身，无屏幕支架设计。

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