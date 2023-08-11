比亚迪方程豹汽车 8 月 16 日举行品牌暨技术发布会

IT之家 8 月 11 日消息，比亚迪旗下方程豹汽车今日下午通过官微宣布，8 月 16 日将举行品牌暨技术发布会。

接下来把官方海报放大，可以大致看清楚方程豹“豹 5”车型的外观轮廓。随着正式登场时间步步逼近，这款保持神秘半年之久的新车终于越来越清晰。

而就在不久前的 8 月 8 日，汽车博主 @王诗奇 Mr 兔 曝光了一组方程豹“豹 5”的最新谍照，几乎没有伪装贴纸。从中可以得知，新车将至少提供 3 种配色：黄色、白色以及多次出现在此前官方预告中的灰黑色。

“豹 5”定位新能源硬派越野，号称对标奔驰 G 级等车型，搭载比亚迪全新混动平台 DM-o 及云辇-p 智能车身控制系统。

IT之家此前报道，数码媒体 ZEALER 在比亚迪总部附近发现方程豹除了一款硬派越野“豹 5”之外，另有一款神秘的皮卡车型。该车据称将采用非承载式车身，后桥搭载驱动电机。外观可以看见，新车设计风格与豹 5 类似，同样显得非常硬派。车身运用大量直线条设计，车顶配有行李架。

至于这款皮卡会不会像今年年初仰望发布会的电动跑车仰望 U9 那样，成为方程豹品牌暨技术发布会上的“One more thing”，IT之家将会保持关注。

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