三星针对因台风受灾产品在福建泉州推出免费维修服务，覆盖手机、家电

IT 之家 8 月 11 日消息，三星服务官方今日发布公告，7 月 28 日，超强台风“杜苏芮”登陆福建省泉州市，台风及水灾给泉州人民的财产带来了巨大损失。在受灾地区逐步恢复正常生产生活秩序之际，三星将对此次台风暴雨极端天气造成的三星产品损坏，免费进行维修。

服务时间：2023 年 8 月 11 日到 2023 年 8 月 17 日

服务产品：电视、冰箱、洗衣机、手机

服务区域：福建省泉州市

服务内容：

1、因台风及水灾原因造成的上述服务产品中的三星产品，提供免费维修 / 免费检测 / 免费清洁服务。

2、如换新三星产品，手机可享赠送一年延保，家电可享 9 折优惠，详情可通过服务渠道进行咨询。

3、为帮助更多群众，提供非三星产品的免费清洁、免费检测等服务。

服务渠道：

1、现场活动报修

8/11~13：晋江吾悦广场 2 号门

8/14~17：晋江市泉安中路 740 号（群兴电器门口）

手机服务热线：13506001607

家电服务热线（除晋江）：0595-22506315

家电服务热线（晋江）：0595-85692118

2、手机服务中心维修

名称：福建泉州市华远电讯有限公司

地址：福建省泉州市鲤城区九一路 156 号商务大厦大型三星体验店内

电话：13506001607

据 IT 之家此前报道，海信、海尔、TCL 等家电品牌也针对此次台风过境受灾产品提出了关怀举措。

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