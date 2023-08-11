三星 One UI 6 Beta1 系统界面曝光，带来更多动画及多项全新设计

IT之家 8 月 11 日消息，长期关注三星的博主 @i 冰宇宙 今日在微博上发文称，德国三星用户已获得 One UI 6 Beta1 版本系统更新。

其称，该系统带来了“海量更新内容”，新界面涉及到下拉通知栏、锁屏、天气、音乐播放、相机和电池等等，并新增了部分动效。

▲ 图源 i 冰宇宙，下同

从该博主提供的录屏视频中可见，三星在下拉通知栏的音乐播放器引入了新的动画效果，进度条可呈波形图的形式移动。

同时，锁屏界面的自定义也成为 One UI 6 有望带来的新特性之一，用户可以选择更具个性化的时钟字体。

不过 i 冰宇宙随后又称，该版本的动画基本上是“勉强能看”水平，还需等后续 Beta 版本优化。

结合IT之家此前报道，全新 One UI 6 测试版基于 Android 14 底层，可使用户获得更加具有个性化的体验，包括对各种 App 和功能的调整。例如下拉式快速设置菜单操作逻辑得到调整，只需从屏幕右上角往下滑动以下就能显示完整的快速设置菜单。

此次更新还提供了一个新的相机小部件，允许用户预先为特定照片指定存储位置。

此前三星曾宣布于近期在德国、韩国和美国三个 Wave 1 市场开启测试，而中国、印度、英国、波兰为 Wave 2 市场，预估在未来 2-3 周内开启测试。

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