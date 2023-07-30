“株洲星座”项目启动，预计于 2025 年完成 16 颗卫星组网

IT之家 7 月 30 日消息，株洲太空星际卫星科技有限公司于 7 月 28 日举行了“株洲星座”项目启动发布会，正式发布命名为“株洲星座”的 16 颗小型 SAR 卫星组成的混合式 InSAR 卫星星座系统。

“株洲星座”预计 2025 年完成 16 颗卫星组网，采用 3+1 面等相位混合星座方案，四星同轨、四面共行的运行方式，可大幅缩短重访周期和覆盖观测时间，启用后将填补国内 InSAR 卫星应用市场空白。

IT之家注：星载合成孔径雷达干涉测量 (InSAR) 是一种用于大地测量和遥感的雷达技术。InSAR 可使用两个或多个合成孔径雷达（SAR）图像，利用返回卫星的波的相位差异来计算目标地区的地形、地貌以及表面的微小变化，该技术可以潜在地测量几天到几年跨度的毫米级变形。

官方表示，“株洲星座”以遥感应用为基础，打造全球实时遥感信息平台，提升全球遥感实时观测及获取能力，培育天、空、地、用一体化的产业生态，实现全天时、全天候、多目标、多尺度、多要素、自主的全球实时遥感信息获取。

“株洲星座”可在地形测绘、地质灾害、海洋应用、应急响应、智慧交通、农林水利、气象环保以及国防军工等多行业进行应用，将加强全球范围内成像监测、形变测量的观测效能，提升我国在全球商业遥感领域的影响力。

据介绍，该系列星座是国内第一个混合式雷达遥感卫星星座，也是湖南省首个本土混合式 InSAR 卫星星座系统，是株洲诞生的第一个星座系统，是该省首个以城市命名的卫星星座系统，同时还是“女娲星座”第一期第二阶段规划建设的星座。

今年 3 月 30 日，由“太空星际”研制的国内首个分布式干涉 SAR 商业卫星星座成功以“一箭四星”的方式发射。

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