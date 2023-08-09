一加 Ace 2 Pro 手机搭载“雨水触控”技术，湿手也能操控

IT之家 8 月 9 日消息，一加 Ace 2 Pro 手机将于 8 月 16 日 14:30 发布，今日官方继续对新机预热，称新机全球首发独家自研的“雨水触控”技术，湿手也能操控手机。

据官方介绍，“雨水触控”技术是一加独家“灵犀触控”的再一次突破性的巨大升级。为此专门定制了一颗屏幕芯片，同时攻克了“空域卷积滤波”、“自电容”、“单连通域单指”三大核心触控算法，让一加 Ace 2 Pro 上面实现了行业前所未有的湿手触控体验。

官方称还在非常苛刻的条件下，拍了一个对比视频让大家感受一下：

IT之家汇总目前官方已经公布的一加 Ace 2 Pro 配置信息：搭载高通第二代骁龙 8 处理器，首发全新 1.5K 灵犀触控屏，支持 2160Hz 高频 PWM 调光，搭载等效 5000mAh 电池，首发全新一代长寿版 150W 超级闪充，首次支持 UFCS 融合快充协议，附带 150W GaN 充电适配器，配备独家三段式开关设计。

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