扎克伯格：我已做好战斗准备，马斯克说了不代表我同意了

IT之家 8 月 12 日消息，IT之家昨天曾报道马斯克计划将“马扎笼斗”改成辩论赛的消息，可没过多久，这位亿万富翁又声称这场战斗仍将举行，地点位于意大利的“一个史诗般的地方”。

这场战斗将由我和扎克的基金会（而非 UFC，终极格斗冠军赛）管理。 本平台（X，即推特）和 Meta 的平台负责直播，镜头里看到的一切都会是古罗马风格，将没有一切现代有关的元素。 我已经同意大利总理和文化部长进行会谈，他们确认将提供一个史诗级的地方。 我们所做的一切都会表达出对意大利古与今的尊重，所有收益都会捐赠给退伍军人和意大利的儿科医院。

上述消息得到了意大利文化部长詹纳罗・桑吉里亚诺的证实，并称他和马斯克已经讨论过举办一场“具有历史意义的大型慈善活动”的事宜，不会在罗马举行。意大利文化部方面表示，由于古竞技场（罗马斗兽场）即将维修，它不是选项。

战斗的另一方 ——Meta 公司 CEO 马克・扎克伯格，今日凌晨对于此事在自家的新平台 Threads 上作出表态如下：

我热爱这项运动。自从埃隆向我下战书那天起，我就已经做好战斗准备。如果他定下了确切日期，那你们会从我这里听到。但是，在那之前，请作出如下假设：他说的话，我并不是句句都同意。

与此同时，他的想法与马斯克正好相反：希望与 UFC 或 ONE 这样的专业组织合作，以将比赛的焦点集中在“顶尖的精英运动员”身上。“我不会对埃隆抱有任何希望，但我会在准备好后分享这场比赛的更多细节。”

值得注意的是，他又分享了一张在自家后院的八角笼中训练的照片。

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