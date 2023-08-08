马斯克“中国分克”上演拳击秀，本尊也不清楚其是否是真人

IT之家 8 月 8 日消息，美国亿万富翁埃隆・马斯克（Elon Musk）在中国有一个跟其长得很像的模仿者，他就是马一龙（Yilong Ma）。马一龙最近在视频平台 TikTok 上发布了一段自己赤裸上身打拳击的视频，引起了马斯克的注意。马斯克在 X 平台上回应了这个视频，表示他仍然不确定马一龙是真人还是人工智能（AI）生成的。

马一龙在视频中和一个戴着纸箱的人进行模拟拳击，纸箱上贴着 Facebook 创始人马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）的头像，显然是在恶搞马斯克和扎克伯格将进行笼斗的事件。对此，马斯克在 X 平台上回应该视频时写道：“仍然不知道是真的还是 AI 生成的。”

IT之家注意到，这并不是马斯克第一次对自己的中国“双胞胎”感到好奇。2021 年 12 月，有网友在 X 平台上发布了马一龙的照片，马斯克开玩笑说自己可能“有一半中国血统”。2022 年 5 月，马斯克表示他想见见马一龙，但也怀疑他是否是 AI 深度伪造（deepfake）的产物。

马一龙于 2020 年 11 月在抖音上走红，因其和马斯克长得十分相像而吸引了大量粉丝。2022 年 5 月其抖音账号被封。马一龙在 TikTok 也有账号，他在该平台上有超过 100 万的粉丝，获得了超 2200 万次点赞。

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