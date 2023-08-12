比亚迪赵长江预告腾势 N7 车型 OTA 更新：优化 HUD 亮度，年底前推送高速 NOA

IT之家 8 月 12 日消息，比亚迪旗下腾势销售事业部总经理赵长江昨晚发文，预告了腾势 N7 车型的产品升级和后续 OTA 更新计划，并对用户反馈的问题进行解答，IT之家汇总如下：

OTA 更新计划

优化 AR-HUD 的亮度适应性：通过技术升级，达到在不同的光照强度下自适应调节 HUD 亮度，从而解决不同人群在不同场景下因亮度太亮造成的炫目、或亮度过低看不清晰的问题。

云辇-A 预瞄功能推送 / 舒适性优化：预瞄硬件 8 月底交付，11 月进行软件 OTA 更新。云辇-A 作为整车的“智慧小脑”，可持续 OTA 成长、优化。

高阶智驾功能推送：

-8 月底到 9 月初：OTA 推送基础版本 APA 自动泊车功能

-9 月底到 10 月初：推送 RPA 遥控泊车及哨兵模式

-年底前：OTA 推送高速 NOA（高速导航辅助驾驶）功能

-城市 NOA 功能“持续提上日程”

用户反馈问题

HUD 清晰度问题： 除了技术升级外，部分用户在使用该功能时需要一个适应的过程，类似裸眼 3D 电影。

云辇-A 减震偏硬： 可选运动模式 / 舒适模式，两者分别提供偏硬 / 偏软的调校风格，并对舒适模式作出优化。由于预瞄功能需要调用双目摄像头及激光雷达感知元件，因此需要高阶智驾硬件。

配置升级：流媒体后视镜、电吸门正进行开发，今年上市。

另据IT之家此前报道，前段时间比亚迪第 500 万辆新能源汽车宣布下线，该车是刚刚上市的腾势 N7，车主则是罗振宇。

腾势 N7 于 7 月 3 日晚正式上市，指导价为 30.18-37.98 万元。新车共推出 6 款车型，全系标配 91.392kWh 磷酸铁锂电池组，CLTC 工况续航分别为 630/702km。

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