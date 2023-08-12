安卓版火狐浏览器 Firefox 大升级：开放支持桌面端扩展程序

IT之家 8 月 12 日消息，Mozilla 近日发布新闻稿，宣布在未来几个月内，在 addons.mozilla.org（AMO）上，扩展对安卓版 Firefox 浏览器的支持。

Mozilla 表示将于今年 9 月公布确切的上线日期，并表示会在今年年底之前，允许安卓版 Firefox 浏览器使用桌面端的扩展程序。

Mozilla 表示过去几年时间里，安卓版 Firefox 的开发重心主要在核心功能上，仅支持少量扩展。

IT之家从新闻稿中获悉，Mozilla 认为安卓版 Firefox 的基础设施经过多年的发展已基本稳定，接下来就是开放扩展程序系统，满足移动端用户的个性化需求。

Firefox 浏览器工程总监 Giorgio Natili 表示：“移动端的浏览器领域可以释放非常多的创造潜力。Mozilla 希望为开发者提供最好的支持，以便于让其构建满足移动时代的网页扩展程序”。

Mozilla 表示，Firefox 将成为唯一支持开放扩展生态系统的主流 Android 浏览器。

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