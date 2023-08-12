蔚来汽车 LiDAR 供应商 Innovusion 计划纳斯达克上市

IT之家 8 月 12 日消息，根据中国证券监督管理委员会 8 月 10 日发布的公告，全球激光雷达及解决方案提供商图达通（Innovusion）计划发行 21382252 股普通股，并计划在纳斯达克交易所上市。

中国企业在美上市原本不需要向本国监管机构报告，不过中国证监会在 2021 年底出台了新规，强制实施了这一要求。

该公告没有透露更多关于 Innovusion 计划在美国 IPO 的信息。

IT之家注：Innovusion 成立于 2016 年，在硅谷，苏州和上海设有研发中心，并在宁波和苏州设有 LiDAR 制造工厂。

蔚来汽车于 2022 年 3 月 28 日交付首批 ET7 车型，标志着 Innovusion 量产 LiDAR 产品。

Innovusion 于 2018 年 10 月完成了 3000 万美元的 A 轮融资，由蔚来资本（Nio Capital）领投。

Innovusion 于 2021 年 5 月获得 6400 万美元的 B 轮融资，于 2021 年 8 月获得 6600 万美元的 B + 轮融资，Nio Capital 均参与其中。

蔚来 5 月 24 日在中国推出了新款 ES6，Innovusion 第二天发布了一篇文章，称其位于宁波和苏州的两个 LiDAR 生产基地可以高效运行，该部件不会出现产能问题。

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