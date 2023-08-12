比亚迪精诚认证二手车情报公开：置换全程可实时查询，将上线满意度评价系统

IT之家 8 月 12 日消息，比亚迪精诚认证二手车发文，称从 2022 年开始，比亚迪汽车售后服务经过客户调研、系统开发与测试、试点运行，最终确立比亚迪汽车售后服务的二手车置换服务和精诚认证二手车业务，并在 2023 年成立了二手车部门开始全面推广。

对于如何带来更好的体验，比亚迪精诚认证二手车表示：

亚迪经销商培养专业的二手车服务人员，由外包转自营，杜绝黄牛扰客；

充分协调利用行业资源补足二手车检测、评估、流通能力；

二手车充分比价、竞价，让每一位比亚迪客户的二手车都能卖的满意；

增加业务透明度，客户二手车置换全程可实时查询；

比亚迪汽车也将上线客户二手车置换服务做满意度评价系统。

IT之家从官方获悉，精诚认证二手车表示将打造如新车般“诚然如新”的二手车购车、用车服务体验：

打通全渠道看车和交易的平台 ，在全国范围内严格筛选符合二手车交易资质的经销商建立线下展厅；

即将上线的比亚迪官方二手车商城， 360 度看车功能 让您体验科技“精”喜，车况透明“诚”现；

提供与新车一致的交付流程 ，未来还会实现跨地区交付，轻松全国购；

10 天或 500 公里无理由退换、全国联保、首次保养免费等权益加持，让你大胆买、放心开。

据了解，目前共有 33 家比亚迪精诚认证二手车零售店，覆盖全国 23 个城市。

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