据称是英特尔 Meteor Lake-S“LGA 1851” 的 CPU 实物曝光，此前消息称已被取消或改名

IT之家 8 月 13 日消息，推特博主 wxnod 昨日晚间在推文中展示了一枚特别的 CPU，其与现有的 LGA 1700 CPU（第 12 代 Alder Lake 和第十三代 Raptor Lake）非常相似，但仔细观察后，这枚 CPU 与上述 CPU 其实“大不相同”。

据称，这枚 CPU 的顶盖看上去比现有 CPU 的更大一些，且插座上配备了两个用于固定芯片的凹槽。作为对比，现有 CPU 通常有 4 个凹槽，但与此同时，这个 CPU 上的两个凹槽也与 LGA 1700 CPU 的凹槽位置不同。

伊戈尔实验室（Igor'sLAB）此前发布了一份 LGA 1851 的设计图，其中展现了类似的凹槽设计 —— 因此这枚神秘的 CPU 很大概率是一款 LGA 1851 CPU。

至于它的具体型号究竟是什么，来自香港地区的推特博主 HKEPC 给出了他的答案：可能是一款采用 6+8 核心配置的英特尔 Meteor Lake-S CPU，内置 6 个 Redwood Cove P 核心和 8 个 Crestmont E 核心。

尽管这款据称是 Meteor Lake-S 的台式机 CPU 已经亮相，但到目前为止，仍没有任何官方消息。英特尔今年预计发布的唯一一款台式机 CPU 将是第 14 代 Raptor Lake Refresh。

IT之家此前报道，消息人士 @OneRaichu 曾在 5 月下旬表示，英特尔 5 月路线图中已经取消了 MTL-S 的 6+8 型号并由 ARL-S 的 6+8 型号取代，但 @xinoassassin1 则坚持认为它只是更名而非彻底砍掉。

泄露的路线图显示了英特尔 2023 年第 18 周（5 月 1 日至 5 月 7 日）的计划，其中包括 S、H、PX、M、U 和 N 系列，表明英特尔将为游戏玩家提供全方位的酷睿系列新品。

6P+8E 核心的 Meteor Lake-S 之前已经多次传出要被取消，取而代之的是具有相同配置的 Arrow Lake，此次路线图的更新很大程度上证实了这些传言。

就目前已知消息，下一代酷睿处理器可能不会出现比 Raptor Lake 更多的核心，但得益于 Lion Cove 和 Skymont 混合架构的更新，再加上全新 Intel 4（原 7nm）工艺的加持，这一代新品相比会有不错的提升。

Meteor Lake 将采用全新的小芯片设计，将利用 Redwood Cove 性能核心来处理繁重的工作负载，同时使用节能的 Cresmont 高效核心来执行更简单的任务，从而在不牺牲功耗的情况下使得性能最大化。

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