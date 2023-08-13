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微软赛车游戏《极限竞速：Motorsport》最新实机演示亮相，展示雨天模式 / 多人联机

2023/8/13 9:30:29 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：远洋
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IT之家 8 月 13 日消息，长期关注 Xbox 游戏的推特博主 @Klobrille 昨日晚间发布了一段微软赛车游戏《极限竞速：Motorsport》的开发者实机演示直播片段，此次亮相的游戏场景为该作的雨天模式和多人竞速

该作是 2017 年推出的《极限竞速 Forza Motorsport 7》的续作，原定于 2023 年春季上线，官方号称本作会重新设计每条赛道，汽车损坏会更加真实，通过引入实时光线追踪带来更沉浸的游戏体验

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另据IT之家此前报道，微软上月曾发布公告，表示将优先开发现代赛车和现代量产车的赛道赛车，这个决定会影响整个游戏，包括构建的新渲染功能、物理、AI 和游戏体验。同时，游戏发布初期不会提供漂移模式，但会提供阻力轮胎以及漂移悬架

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此外，本作将引入全新的 AI 控制器，号称已经具备多种汽车和赛道组合，还会结合汽车升级和天气条件，计算汽车通过弯道的所需路径、理想制动点以及目标进入和退出速度。AI 难度有 8 级可选，其中 8 级被称为“无与伦比”

《极限竞速》将于 10 月 10 日通过 Microsoft Store 和 Steam 登陆 Xbox Series X|S 和 PC 平台，首发加入 XGP，购买高级版可以提前 5 天游玩。

  • 标准版：298 元

  • 豪华版：348 元，包含完整游戏、VIP 资格、通行证（每周送一辆车，共 30 辆）和迎新礼包。

  • 高级版：398 元，包含豪华版内容、5 天抢先体验和“Race Day”汽车包。

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关键词：极限竞速极限竞速Motorsport

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