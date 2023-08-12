10 月 10 日发行，《极限竞速：赛车运动》游戏没有分屏模式和观众视角

IT之家 8 月 12 日消息，《极限竞速：赛车运动》（Forza Motorsport）将于今年 10 月 10 日发行，最新消息确认这款游戏不再包含分屏或者观众模式。

在今天举办的 Forza Monthly 流媒体活动中，Turn 10 创意总监 Chris Esaki 表示（视频从 24:13 分开始），表示：“在多人游戏中让玩家切换到旁观模式？这并不是我们想要的比赛”。

▲ 图源 Turn 10 Studios

▲ 图源 Turn 10 Studios

Esaki 还表示，由于对安全评级产生潜在影响，在多人游戏比赛中，也不会出现 AI 驾驶员。

Esaki 表示新款游戏在图形功能、渲染引擎方面进行了重大改革，意味着很难实现分屏，后续也不会推出。

IT之家注：《极限竞速：赛车运动》（Motorsport）将于 2023 年 10 月 10 日登陆 Xbox / Steam，首发加入 XGP 订阅。

该作是《极限竞速》系列第八部主线游戏，开发组之前曾表示，本作是完全从零开始为次世代 Xbox Series 主机打造的，将能带来崭新的游戏体验。

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