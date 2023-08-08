特别好评，消息称《极限竞速：地平线 5》游戏玩家规模超 3200 万

IT之家 8 月 8 日消息，根据网友 Stallion83 曝料，根据游戏名人堂（Hall Of Fame）的统计数据，《极限竞速：地平线 5》游戏全球玩家数量超过 3200 万。

《极限竞速地平线 5》是一款由游乐场游戏工作室开发、Xbox 游戏工作室发行的开放世界竞速游戏，于 2021 年 11 月 9 日发行。

本作是《极限竞速地平线》系列的第五部作品和《极限竞速》系列的第十二部主游戏，以虚构的墨西哥为背景。

这款游戏在 2022 年 1 月玩家规模超过 1500 万；在 2022 年 6 月玩家规模超过 2000 万；在 2023 年 5 月玩家规模超过 3000 万。

IT之家查询 Steam 页面，当前共有 121687 条玩家评论，全部评价为“特别好评”；最近评测有 5163 条，综合评价为“特别好评”。

关于这款游戏介绍如下：

您的“终极地平线冒险”即将开启！驾驶世界名车，探索墨西哥充满活力的户外景色，享受无拘无束又充满乐趣的驾驶体验。在终极地平线拉力赛中征服富有挑战的塞拉努埃瓦。需拥有《极限竞速：地平线 5》才能体验，扩充内容需另购。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。