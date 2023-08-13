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小米平板 6 Max 预热：自研 G1 电池管理芯片，支持 33W 反向快充

2023/8/13 9:32:05 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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感谢IT之家网友 侯靖哲Real_ 的线索投递！

IT之家 8 月 13 日消息，2023 雷军年度演讲将于 8 月 14 日（明天）晚 7 点举行，主题为“成长”，届时小米将推出一系列新品，除了小米 MIX Fold 3 折叠屏手机外，还将推出小米平板 6 Max 14，最近小米官方也在持续预热新款平板电脑。

从官方发布的海报来看，新款小米平板 6 Max 14 将会内置 10000mAh 电池容量，并搭载小米澎湃 G1 电池管理芯片，而且还支持 33W 反向快充。

平板电脑支持反向快充此前已有先例，但支持 33W 的快充功率似乎还是第一次见，这再一次“拓宽”了小米平板 6 Max 14 的使用场景，33W 的反向快充功率已经可以为大部分设备提供快充了，甚至可以“满足”iPhone 14 Pro Max 的快充需求，但是否支持小米私有快充还不清楚。

IT之家此前曾多次报道小米平板 6 Max 14 的相关信息，包括首款 14 英寸骁龙 8 + 旗舰平板支持小米自由工作台等，进一步向生产力靠近。

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关键词：小米平板

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