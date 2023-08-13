火星到底是什么颜色：机智号最新照片引热议

IT之家 8 月 13 日消息，火星被称为“红色星球”，因为我们通常认为它是橙色或红色的。但是，最近一些在社交媒体上流传的火星照片却显示了不同的颜色，让人们对火星的真实颜色感到困惑。

IT之家注意到，这些照片是由一个名为“Latest In Space”的推特账号发布的，该账号拥有超过一百万的粉丝，实时报道太空事件。8 月 8 日，该账号分享了一系列火星的照片，这些照片是由火星直升机机智号拍摄的，机智号是美国国家航空航天局（NASA）2020 年火星任务的一部分，会定期在火星上空飞行，并将照片发送回地球。这里是最新的一些照片：

从这些照片中可以看出，火星看起来很普通，有着几乎是蓝色的天空，棕色的土地和大块的岩石。就像是在地球上某个沙漠里拍摄的一样，而且火星没有了那种红色的色调。

这与我们以往看到的火星照片有很大的不同，那些照片总是显示出一种阴暗的红色地面和浑浊的橙色天空，让人感觉很神秘。很多人对此感到非常困惑，有人在推特上写道：“我总是觉得奇怪，为什么以前的火星照片（不知道为什么）总是有一种橙色的色调，就像是在照片上加了一个滤镜一样。现在我们看到这样的照片，它看起来像地球…… 到底是哪种呢？”“火星的天空以前是橙色的，为什么过去要加滤镜呢？他们表现得好像火星在不断地发生沙尘暴一样，持续了二十年。”另一个网友说。

这些照片也引发了一些阴谋论，认为 NASA 过去曾经对火星照片进行过修图，给它们加上了红色的滤镜。“NASA 过去会给所有来自火星的照片加上一个红色的滤镜，但是几年前突然停止了这样做。”有人在推特说。

其实，这样的阴谋论已经存在了几十年，自从 NASA 的维京 1 号航天器于 1971 年首次登陆火星以来就存在了。在第一批所谓“红色星球”的照片中，天空看起来是蓝色的，景观也相对类似于地球。然而，在后来的一个新闻发布会上，团队成员卡尔・萨根却宣布：“尽管这些图像给人这样的印象，但火星天空并不是蓝色的…… 实际上是粉色的。”

从那以后，人们就一直怀疑 NASA 会操纵火星的颜色，让它看起来是红色和橙色的，但实际上情况可能正好相反，NASA 可能会对火星的原始图像进行颜色平衡，以显示火星在更类似地球的条件下的样子。

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