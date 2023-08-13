小米继续预热小米平板 6 Max：配备前置 ToF 传感器、权限指示灯

IT之家 8 月 13 日消息，近日以来小米持续预热旗下多款新品，如小米 MIX Fold 3 折叠屏手机、小米手环 8 Pro 等等，以及小米平板 6 Max。

在IT之家今天报道了小米平板 6 Max 电池和充电性能信息之后，小米平板官方又对这块平板的“隐私安全”部分进行预热。

从官方发布的海报来看，小米平板 6 Max 将主打“智能隐私保护”，并配备了相关硬件，分别位于前置摄像头两侧：

前置 ToF 传感器： 支持在位监测，人来亮屏，人走息屏。

权限指示灯：App 调用相机等敏感权限时，会进行实时强提醒。

截至发稿，小米平板 6 Max 已经公布的配置信息包含 14 英寸屏幕、骁龙 8 + 旗舰处理器、小米自由工作台和定制版“PC 级体验的”WPS Office PC for Pad 应用、自研 G1 电池管理芯片 + 33W 反向快充等。不过，小米也因为 WPS Office PC for Pad 无法下放至旧机型而备受争议。

配件方面，小米平板 6 Max 已经预告的配件包含了全新智能触控键盘、小米焦点触控笔等。

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