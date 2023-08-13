百川智能 CEO 王小川：坐在电脑面前的工作大概率都会被 AI 取代，若需要采风交流“会好很多”

IT之家 8 月 13 日消息，据奇点财经报道，王小川今日在中国企业未来之星年会上指出，ChatGPT 等大语言模型已经实现“读万卷书”，但没有“行万里路”—— 更多知识来自“对几千年积攒的文字的积累”，但缺乏来自线下的经验。

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他补充说，简单来说“坐在电脑面前的工作大概率都会被（AI）取代”，且在电脑前坐的时间越长，工作也就会更加危险。例如平面设计、程序员这些需要长期面对电脑的工作，现在几行指令就能够完成相应工作。王小川更是直言道，“促网是件危险的事，程序员也是自己的掘墓人”。

而与此同时，如果工作需要完成采风、采点、跟别人交流，（被 AI 取代的风险）就会好很多。

王小川旗下的百川智能在 8 月 8 日宣布发布大模型产品 Baichuan-53B，官方表示，“Baichuan-53B 大模型目前在写作、文本创作能力方面，已经达到行业最好的水平”。该大模型并未开源，主要面向 B 端提供服务。

IT之家此前报道，关于 AI 是否会取代人类的议题也是备受各界关注。联发科董事长蔡明介曾在公益活动中指出，“技术发展一日千里，当前的 AI 工具可以帮忙撰写个人简历，回答编程类的问题，但如何拥有丰富的想象力和创造力，能清楚地理解和表达情感，并从中获得启示和智慧，这些 AI 无法取代的学习历程，恰是未来人类的重要能力。”

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