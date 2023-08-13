微软更新服务协议，以防止通过人工智能服务进行逆向工程和数据抓取

IT之家 8 月 13 日消息，微软最近悄悄地更新了其官方服务协议，新规则于 9 月 30 日生效，并有多项新增内容和变化。

IT之家注意到，最大的变化是关于使用微软人工智能服务的新部分，这涉及使用其 Bing Chat 聊天机器人以及 Windows Copilot 和 Microsoft 365 Copilot 服务。下面是该部分的完整内容：

一、逆向工程。不得使用人工智能服务来发现模型、算法和系统的任何底层组件。例如，不能尝试确定和删除模型的权重。

二、提取数据。除非明确允许，否则不得使用网络抓取、网络收集或网络数据提取方法从人工智能服务中提取数据。

三、AI 服务数据的使用限制。不得使用人工智能服务或人工智能服务中的数据来创建、训练或改进（直接或间接）任何其他人工智能服务。

四、使用你的内容。作为提供 AI 服务的一部分，微软将处理和存储你对服务的输入以及服务的输出，以监控和防止滥用或有害的服务使用或输出。

五、第三方索赔。你全权负责根据适用法律回应有关你使用 AI 服务的任何第三方索赔（包括但不限于版权侵权或与你使用 AI 服务期间内容输出相关的其他索赔）。

此外，协议中“你的内容”的定义已扩展为包括“你使用我们的人工智能服务所生成的内容”。此外，“行为准则”部分现在包含有关人工智能服务使用的信息。

服务协议还进行了许多其他较小的更改，其中包括一个新的微软存储部分，详细说明了 OneDrive 和 Outlook.com 的用途。微软奖励部分也发生了一些变化，以反映其现已在全球范围内提供。

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