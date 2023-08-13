王化称 PC 级 WPS 可适配小米平板 6 / Pro，将在安卓下一个版本落地

IT之家 8 月 13 日消息，小米平板 6 Max 将于 8 月 14 日 19:00 发布，官方此前表示新平板将支持“自由工作台”功能：支持四窗协同，窗口大小可调，无需来回切换。官方称，该功能实现“能边做 PPT，边查资料；边看文档，边回邮件。”此外，通过 WPS Office PC for Pad 应用，小米平板 6 Max 可实现“媲美电脑版 WPS 的高效率”，采用电脑端同款布局与操作。

上述信息公布后，不少网友希望这些功能能够“下放”。然而小米高管王化、张宇等在微博评论区回复表示，上述功能将不会下放至包括小米平板 6 Pro 在内的旧款平板机型，这引起了不少网友的不满，纷纷吐槽小米不厚道。

今日，王化发微博回应称，昨晚和研发的同事们进行了探讨，经过一整夜的研讨，确认 PC 级 WPS 在前序的平板 6 和 6 Pro 上可以被运用。王化称找到了技术上解决的办法，将在安卓下一个版本落地，相应专项工作组今天正式启动。

小米平板 6 Max 已确认搭载 14 英寸显示屏、骁龙 8+ 处理器、10000mAh 电池、小米澎湃 G1 电池管理芯片、八扬声器等配置，IT之家将于 8 月 14 日为大家带来新品详细报道。

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