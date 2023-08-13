我国锂电池产业持续增长，上半年出口金额同比增 58.1%

IT之家 8 月 13 日消息，据央视新闻今日报道，随着今年以来国际能源紧缺、电价上涨，市场对储能产品的需求大增，我国锂电池出口迎来“爆发式增长”：上半年我国锂电池出口金额同比增长 58.1%。

央视记者从福州海关了解到，今年上半年福建省电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口表现强劲。其中，锂电池出口最为抢眼，同比增长达 110.7%。据称，福建省锂电池的出口涵盖了全球 112 个国家和地区，在欧盟、东盟等地区实现了两位数以上增长。

另外，今年上半年广东省“新三样”产品出口同样拥有不俗表现：当地锂电池出口增长 27.7%。与此同时，江浙沪等地的锂电池出口量也快速增长。

IT之家此前报道，根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过 65%。光伏产品出口总额达到 289.2 亿美元，同比增长 11.6%。

根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过 400GWh，同比增长超过 43%，上半年锂电池全行业营收达到 6000 亿元。

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