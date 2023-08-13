具有“空间感”的照片，更有吸引力也更耐看

为什么有些照片的主体看起来不错，但是总体显得不耐看，并且很难给人留下很深的印象呢？

我们以这张照片为例：

曝光、色彩、构图等方面都没有什么问题，而最终的效果却难以让人满意，像是很随意拍摄的照片一样。

如果我们再仔细看一下，可以发现照片显得很“扁”，也就是几乎没有什么空间感，观感十分一般。

我们再来看一下这张照片：

很明显这张照片的明暗对比、大小对比、虚实对比直接提升了照片的空间感，也能在第一时间吸引注意力，让人关注到它的更多细节。

这就是空间感对照片的影响，很多人在拍摄时都会过分重视照片的主体，只看重主体的表现而忽视背景、前景等元素，进而使照片缺少空间感，观感也不佳。

那么我们在拍摄时应如何塑造照片的空间感呢？

1. 重视背景与前景

背景与前景的作用不仅是衬托主体，还能强化照片的空间感。

背景-主体-前景的位置区别可以强化照片的透视关系，通过近大远小的表现来塑造照片的空间感，进而增强视觉表现力。

虽然照片只是一个二维平面，但是仍能通过这种位置关系来表现三维立体感，突出照片的空间感。

2. 光影

我们在之前的内容中分享过，侧面光线更适合塑造照片的纹理与质感，表现物体的立体感。

我们可以回想一下生活中的场景，当画面中有明暗交替的形态时，光影对比会很明显，而这种对比就能强化空间感，而侧面光线就能很好地塑造明暗关系。

所以说尽管我们在欣赏照片时，明亮的地方才是注意点，但是就照片整体来说，阴影的表现也很重要，它的存在可以让照片更有空间感。

我们在实际拍摄时，也可以尝试去利用一下侧面光线，不论是人像还是纪实、风光等，侧面光线都能带来很不错的光影效果。

3. 对比

表现照片的空间感，也可以适当利用各种对比。

如我们前面说的前景与背景，其实就是利用了透视关系，反映在照片中就是一种“大小对比”；

而光影则更好理解，这是一种“明暗对比”。

除了这两种对比外，我们经常使用到的还有“色彩对比”，如在一组互补色中，暖色更适合出现在高光部分，而冷色则用来表现阴影，这也是一种空间感的塑造；

“虚实对比”也很适合塑造空间感，虚实对比会给人两个物体距离远近不等的感觉，看起来自然就会有空间感，虚实对比很适合与前景、背景组合起来，如前景虚化，主体清晰等，进一步强化空间感。

我们在日常拍摄时，可以有意地去寻找空间感场景，或者主动地去塑造空间感，这样照片会更耐看，而我们也可以在无形中训练自己的“摄影眼”。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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