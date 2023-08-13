Excel 中实用快捷键「Ctrl + Q」

Excel 中有一个非常好用的快捷键“Ctrl + Q”，它的功能非常多，可以生成图表、颜色分类、汇总求和等，能有效的帮助我们快速分析数据，如果你还不知道的话，那就赶紧来看看吧！

格式化

01、数据条

选中数据后使用快捷键「 Ctrl + Q 」，点击格式化中的「数据条」，可将所有数据变成数据条状小图表，我们在分析数据时也能够更加直观的查看数据。

02、色阶

使用格式化中的「色阶」，可将数据进行颜色分类，绿色为大，红色是小。

03、图标集

「图标集」一般表示价格的上升、下降，适用于有正负数据的表格。

04、大于

如果我要快速筛选出大于 3000 的数据，在「大于」中直接输入数值确定即可突显。

05、前 10%

「前 10%」顾名思义，就是突显前 10% 的数据。

06、清除格式

如果使用了「格式化」中某些功能，想要清除掉，可以选中数据，然后「清除格式」即可。

图表

01、快速生成图表

选中数据然后使用快捷键「 Ctrl + Q 」，选择「图表」，我们可以快速将数据生成一种图表。

汇总

01、行汇总

使用「 Ctrl + Q 」-「汇总」，可以快速将数据求和、求平均值、计数、汇总等。

02、列汇总

在「汇总」中继续向右翻，可以实现列汇总等公式运算。

表格

01、超级表

「 Ctrl + Q 」-「表格」选择「表」，可以快速将表格转换成“超级表”。

02、数据透视表

选择「空白数据」，则是转换成透视表。

迷你图

01、迷你图表

「 Ctrl + Q 」-「迷你图表」，可以将数据快速生成折线图、柱形图、盈亏迷你图表。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪

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