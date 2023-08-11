Excel 小技巧：用 Ctrl+E 配合查找替换实现数据提取

原文标题：《当 Ctrl+E 遇到查找替换，这个新功能好用到爆哭！》
本文作者：竺兰
本文编辑：竺兰
今天我接到一位朋友的求助，她们公司准备给过生日的员工送一份小礼物。
需要从下列表格中，提取出各位员工的生日。
她之前遇到类似的问题都是直接复制粘贴，但是这次数据太多，就想知道有没有什么比较快速的方法。
其实方法有很多，比如我们之前就分享过：
❶ 快捷键法：【Ctrl+E】
❷ 函数公式法：
=MID(B2,7,8)
但是用这两种方法提取出来的生日，年月日都是连在一起的：
想要一眼分清，很麻烦。
那我们不如就给这些数据分个段？像这样：
或者这样：
这里重点介绍两种方法，是上面两种方法的进阶版。
首先我们来看看第一种方法。
1、Ctrl+E & 替换查找
👉 操作步骤：
❶ 在第一个单元格中，按照「XXXX-XX-XX S」（这里的 S 可以换成任意字母）的格式输入身份证中的生日，然后选中下面一个单元格，按【Ctrl+E】快速填充。
效果图如下：
❷ 按【Ctrl+H】键，调出「查找与替换」窗口，将「 S」（空格 + S）替换为空，单击【全部替换】。
PS.【Ctrl+E】只有 2013 及以上版本可以使用。
等等，讲到这里，也许就有同学想问，既然【Ctrl+E】可以直接提取身份证中的生日，为什么不干脆把第一个单元格中的日期设为「1998/12/15」，然后直接填充呢？
我当然也想过啊，还动手试过，你们猜结果怎么着？
效果图：
很显然，结果是乱的
【Ctrl+E】确实功能强大，但它毕竟不是万能的。
好了，既然这个方法是行不通的，大家还是老老实实按照我之前讲的步骤来操作吧！
但是！
如果某些同学的电脑版本在 Office 2013 以下，就无法使用【Ctrl+E】快捷键。
那这种情况下，怎么解决上面提到的这个问题呢？
方法也很简单，用函数公式就够了！
2、函数公式法
开门见山，我们先直接来看公式：
=TEXT(MID身份证号码所在单元格7,8),"0000-00-00")
图中的公式也很简单、易理解。
用到了两个函数，TEXT 和 MID。
其中，
❶ MID (身份证号码所在单元格，7,8)
MID 函数的作用中提取身份证号中代表生日的数字，即第 7 位到第 14 位。
从左到右、第 7 位算起，一共 8 位数字，所以参数 1 为 7；参数 2 为 8。
❷ TEXT (数值，"0000-00-00")
TEXT 函数的作用，就是将 MID 提取出来的数值，转化成 0000-00-00 格式。
3、总结一下
怎么样？这两种方法是不是都很简单！
Excel 小白也可以轻松学会并使用哦~
其中第一种方法，巧妙地将【Ctrl+E】和查找替换功能结合在一起，通过占位的方式，使智能填充正常运行，再替换掉占位符，就能得出正确的结果了。
这种方法，我们之前也分享过类似的教程 —— 长表格打印：
也是利用替换功能和占位，从而将一列数据转换成多列，两者有异曲同工之妙。
对了，长表格打印教程的文章链接在此 ↓↓↓
有兴趣的同学也可以看看~
看完文章，相信不少同学都很想说：
为什么不介绍一下单元格格式呢？
按【Ctrl+1】调出【设置单元格格式】窗口，自定义格式为 0000-00-00，也非常简单呀？
这当然也不失为一种方法，但是这样做出的数据，只是「虚有其表」，看上去是日期，实际单元格中还是数字，不能用于日期计算。
上面提到的 3 种方法各有各的优缺点，大家视情况选择哦~
本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：竺兰
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。