Excel 小技巧：用 Ctrl+E 配合查找替换实现数据提取

原文标题：《当 Ctrl+E 遇到查找替换，这个新功能好用到爆哭！》

本文作者：竺兰

本文编辑：竺兰

今天我接到一位朋友的求助，她们公司准备给过生日的员工送一份小礼物。

需要从下列表格中，提取出各位员工的生日。

▲ 模拟数据

她之前遇到类似的问题都是直接复制粘贴，但是这次数据太多，就想知道有没有什么比较快速的方法。

其实方法有很多，比如我们之前就分享过：

❶ 快捷键法：【Ctrl+E】

❷ 函数公式法：

=MID(B2,7,8)

但是用这两种方法提取出来的生日，年月日都是连在一起的：

想要一眼分清，很麻烦。

那我们不如就给这些数据分个段？像这样：

或者这样：

这里重点介绍两种方法，是上面两种方法的进阶版。

首先我们来看看第一种方法。

1、Ctrl+E & 替换查找

👉 操作步骤：

❶ 在第一个单元格中，按照「XXXX-XX-XX S」（这里的 S 可以换成任意字母）的格式输入身份证中的生日，然后选中下面一个单元格，按【Ctrl+E】快速填充。

效果图如下：

❷ 按【Ctrl+H】键，调出「查找与替换」窗口，将「 S」（空格 + S）替换为空，单击【全部替换】。

PS.【Ctrl+E】只有 2013 及以上版本可以使用。

等等，讲到这里，也许就有同学想问，既然【Ctrl+E】可以直接提取身份证中的生日，为什么不干脆把第一个单元格中的日期设为「1998/12/15」，然后直接填充呢？

我当然也想过啊，还动手试过，你们猜结果怎么着？

效果图：

很显然，结果是乱的

【Ctrl+E】确实功能强大，但它毕竟不是万能的。

好了，既然这个方法是行不通的，大家还是老老实实按照我之前讲的步骤来操作吧！

但是！

如果某些同学的电脑版本在 Office 2013 以下，就无法使用【Ctrl+E】快捷键。

那这种情况下，怎么解决上面提到的这个问题呢？

方法也很简单，用函数公式就够了！

2、函数公式法

开门见山，我们先直接来看公式：

=TEXT(MID身份证号码所在单元格7,8),"0000-00-00")

图中的公式也很简单、易理解。

用到了两个函数，TEXT 和 MID。

其中，

❶ MID (身份证号码所在单元格，7,8)

MID 函数的作用中提取身份证号中代表生日的数字，即第 7 位到第 14 位。

从左到右、第 7 位算起，一共 8 位数字，所以参数 1 为 7；参数 2 为 8。

❷ TEXT (数值，"0000-00-00")

TEXT 函数的作用，就是将 MID 提取出来的数值，转化成 0000-00-00 格式。

3、总结一下

怎么样？这两种方法是不是都很简单！

Excel 小白也可以轻松学会并使用哦~

其中第一种方法，巧妙地将【Ctrl+E】和查找替换功能结合在一起，通过占位的方式，使智能填充正常运行，再替换掉占位符，就能得出正确的结果了。

这种方法，我们之前也分享过类似的教程 —— 长表格打印：

▲ @长小安

也是利用替换功能和占位，从而将一列数据转换成多列，两者有异曲同工之妙。

对了，长表格打印教程的文章链接在此 ↓↓↓

表格太长长长长怎么打印？一个小功能，轻松就搞定！！

有兴趣的同学也可以看看~

看完文章，相信不少同学都很想说：

为什么不介绍一下单元格格式呢？

按【Ctrl+1】调出【设置单元格格式】窗口，自定义格式为 0000-00-00，也非常简单呀？

这当然也不失为一种方法，但是这样做出的数据，只是「虚有其表」，看上去是日期，实际单元格中还是数字，不能用于日期计算。

上面提到的 3 种方法各有各的优缺点，大家视情况选择哦~

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：竺兰

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