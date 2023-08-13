地震是一种自然现象，它是由地球内部的应力积累和释放引起的。地震发生时，地壳中的断层会突然滑动，产生巨大的能量，这些能量以地震波的形式向四周传播，造成地面的震动。地震的强度和破坏力取决于断层滑动的距离和速度，以及断层面的大小和形状。

我们都希望能够预测地震，从而减少人员和财产的损失。但是，地震预测是一项非常困难的任务，因为我们无法直接观测到地下发生了什么。我们只能通过一些间接的方法，比如监测地表的形变、地下的流体压力、电磁场、微震等来寻找可能与地震有关的信号。然而，这些信号并不总是可靠和明显的，有时候它们可能是偶然的或者与其他因素有关。因此，我们需要找到一种更有效和普遍的方法来识别地震前兆。

最近发表在《科学》杂志的一篇论文，作者提出了一种新的方法来检测大型地震（震级大于 7）之前发生在断层上的缓慢滑动。缓慢滑动是指断层上发生的一种无声无息的位移过程，它不会产生强烈的地震波，但会导致周围岩石的应力重新分布。作者认为，缓慢滑动可能是大型地震发生之前的一个必要条件，它可以作为一种预警信号。

作者使用了全球定位系统（GPS）数据来分析近 90 次大型地震之前 48 小时内发生在断层上的位移情况。GPS 可以利用人造卫星来测量地表位置和运动，它可以提供高精度和高频率的数据。作者从全球范围内选取了 3026 个高速 GPS 观测站，并将它们在不同方向上测量到的位移投影到与断层平行或垂直的方向上。然后，作者将这些投影后的位移相加，并与每次地震发生时断层上位移方向进行比较。

作者发现，在 90 次大型地震中，有约 70%（63 次）在发生地震之前两小时内，与断层平行方向上的位移会出现一个明显的增长趋势，而与断层垂直方向上的位移则没有明显变化。这些趋势呈现出指数增长的形式，表明断层上发生了缓慢滑动，并且随着时间推移而加速。这些缓慢滑动通常发生在距离地震中心较近（100 公里以内）或较远（300 公里以上）的位置，并且持续时间较短（几分钟到几十分钟）。作者认为，这些缓慢滑动可能是大型地震开始时发生在断层上一个较小区域内（称为核心区）的滑动过程（称为核裂过程），或者是核心区外的滑动过程对核心区的影响。

作者的研究为我们提供了一种新的方法来寻找大型地震的前兆信号，它可以利用现有的 GPS 网络来实现。如果我们能够提高 GPS 数据的精度和密度，或者结合其他的观测手段，我们可能能够更有效地检测和监测断层上的缓慢滑动，从而提前几分钟到几小时预警大型地震的发生。这对于减少地震带来的灾害和损失具有重要的意义。

本文来自微信公众号：万象经验 （ID：UR4351），作者：Eugene Wang

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