科技昨夜今晨 0807：成都减灾所发布手机开启“地震预警”功能教程、东航空中 Wi-Fi 服务打破 3000 米限制、苹果客服回应 iPhone 不支持地震预警

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 7 日，星期一，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、成都减灾所发布各大品牌手机、电视开启“地震预警”功能教程

据中国地震台网正式测定，8 月 6 日 2 时 33 分，山东德州市平原县发生 5.5 级地震，震中位于北纬 37.16 度，东经 116.34 度，震源深度 10 千米。8 月 6 日上午，成都高新减灾研究所发布了各大手机、电视品牌开启内置“地震预警”功能的教程。>> 查看详情

2、马斯克：与扎克伯格的决斗将在 X 上直播，所有收益捐赠给慈善机构

社交媒体界两位大佬马斯克、扎克伯格之间的“笼斗”大戏传来了新进展。马斯克于北京时间 8 月 6 日下午在其推特宣布，这场“马扎大战”将会在𝕏平台上直播，且所有收益都将捐赠给退伍军人、慈善机构。>> 查看详情

3、东航空中 Wi-Fi 服务突破 3000 米以下限制

中国东方航空宣布“空中 Wi-Fi”服务实现 3000 米以下开放使用，为国内首家实现这项技术航空公司，乘客可从起飞到落地的整个航程中，全程使用手机、平板电脑等便携式电子设备享受空中上网服务。>> 查看详情

4、纯血鸿蒙 HarmonyOS NEXT 体验

在 8 月 4 日举行的 2023 年华为开发者大会（HDC.Together）上，除了面向消费者的 HarmonyOS 4 之外，华为还推出了面向开发者的 HarmonyOS NEXT 开发者预览版。

HarmonyOS NEXT 也就是大家口中的“纯血鸿蒙”，其系统底座全线自研，去掉了传统的 AOSP 代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了 40% 的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。已有多位参加华为 HDC2023 的用户体验到了运行 HarmonyOS NEXT 的华为 Mate40 Pro、MatePad Pro 12.6 平板电脑。>> 查看详情

5、Mark Gurman：苹果 iPhone 15 / Pro 系列手机 9 月 12/13 日发布，9 月 22 日上市

彭博社 Mark Gurman 在最新一期的 Power On 时事通讯中透露，苹果公司的年度 iPhone 发布会预计将于今年 9 月 12 日星期二或 9 月 13 日星期三举行。按照苹果公司的惯例，新款 iPhone 将于 9 月 15 日星期五开始接受预订，并于一周后的 9 月 22 日正式上市。>> 查看详情

6、苹果客服回应 iPhone 不支持地震预警

8 月 6 日凌晨，山东德州平原县发生 5.5 级地震，多地有震感。不少国产手机手机内置地震预警功能，而苹果三星等品牌无内置功能。

对此苹果客服回应称，iPhone 确实是有地震预警这个功能的，但是目前地震预警这个功能只在地震比较频繁的国家才会有，比如日本、海地。因为在中国大陆受到地区的限制，所以才会无法使用。客服称，iPhone 也可以实现地震预警功能：第一步，开启“振动”开关；第二步，需要搭配一个第三方地震预警 App，可以在应用商店下载。>> 查看详情

7、苹果美国商城首次上架官翻 AirPods 耳机

苹果线上商城销售的官翻产品涵盖 Mac、iPad、Watch、iPhone 等产品，而近日在配件类目下，新增了 AirPods 耳机产品。苹果目前仅上架了一款 AirPods 产品，也就是 AirPods (第三代) - 配 MagSafe 充电盒，新品售价为 179 美元（约 1285 元人民币），而官翻型号售价为 149 美元（约 1070 元人民币），便宜 30 美元（约 215 元人民币），相当于八三折。>> 查看详情

8、英特尔酷睿 Ultra 1 代处理器爆料：Ultra 7 单核达到 5.0GHz

据博主“金猪升级包”消息，英特尔即将推出的酷睿 Ultra 1 代移动处理器中的 Ultra 7 型号已经实现了单核 5.0 GHz，Ultra 9 型号则突破 5.0 GHz。>> 查看详情

9、小米 MIX Fold 3 折叠屏手机外观曝光：徕卡四摄，8 月发布

小米本月即将发布新一代折叠屏手机小米 MIX Fold 3，还有超大屏幕的小米平板 6 Max。up 主 @YANGER_ZONE 放出了小米 MIX Fold 3 的实拍照，并得到 @熊猫很禿然 的证实。

从这次曝光的外观来看，小米 MIX Fold 3 采用了精致的皮革材质，后置矩阵式四摄，其中包括 3.2X 人像中焦和 5X 潜望长焦镜头，右侧则是长条状闪光灯以及徕卡影像标识。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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