消息称英特尔 Arrow Lake-S 处理器大核 L2 缓存将升级到 3MB

IT之家 8 月 13 日消息，新一代 Arrow Lake-S 系列处理器将采用酷睿 Ultra（2）品牌，预计将于 2024 年年底作为 Meteor Lake 系列酷睿 Ultra 处理器的继任者亮相。

该系列处理器旗舰型号将基于 LGA 1851 插槽，采用 8 大核 + 16 小核的设计，与当前旗舰 i9-13900K 相同，预计 CPU 提升可达 21%（对比 Raptor Lake），而且新架构的核显性能也会翻倍。

根据爆料者 @金猪升级包 的描述，新一代 Arrow Lake-S 系列处理器每颗大核的 L2 缓存都将增加到 3MB，相比 Raptor Lake 大了 50%。

这意味着，Arrow Lake-S 二级缓存相当于 Golden Cove 的 2.4 倍，这对 L2 缓存来说将是一个巨大的提升。除此之外，该系列 CPU 将保留与 Raptor Lake 相同的 L3 缓存。

IT之家附三代处理器对比：

Arrow Lake-S（Lion Cove）-每核 3 MB 二级缓存

Raptor Lake-S（Raptor Cove）-每核 2 MB 二级缓存

Alder Lake-S（Golden Cove）-每核 1.25 MB 二级缓存

现在根据最近流出的情报，英特尔 Arrow Lake-S 应该会搭配 800 系列主板一同亮相，基于 Lion Cove（P 核）和 Skymont（E 核），而且 Lunar Lake 也将采用相同的架构（预计将针对低功耗平台）。

按照规划，Arrow Lake-S 将采用“Intel 20A”工艺，但最近一直有传言称英特尔已决定将其全面转向台积电 3nm 进行外包生产（具体 N3、还是 N3E 工艺不清楚）。

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