最新研究表明：机器人在破解“反机器人”验证码方面比人类更快、更准

IT之家 8 月 13 日消息，根据一项参考了 200 多个流行网站安全系统的最新研究，机器人在通过机器人测试方面比人类更在行。不过该研究尚未通过同行评审，目前只是发布在 arXiv 上。

由于可以伪装成合法用户进行危害互联网和谐环境的操作，例如抓取内容、创建账户以及发布虚假评论或评论以及消耗稀缺资源等方面，机器人对互联网构成了重大威胁。

加州大学欧文分校的科学家在内的科学家们指出，“如果不受监管，机器人可以在大规模范围内执行这些恶意操作”。

自验证码诞生二十多年来，大多数网站都会将其作为安全检查策略进行部署，通过一些“应该对人类来说非常简单但对计算机来说非常难”的谜题来阻止潜在的有害机器人。

IT之家注意到，早期验证码要求用户从扭曲的图像中识别并复述文本，但随着计算机视觉和机器学习技术的进步，机器人只用了很短的时间就成功以近乎完美的准确度识别出其中的文本，而且更快更准。

随后，人类就开始与机器人在验证码领域展开了一场军备竞赛。也正因此，验证码开始变得越来越麻烦和令人讨厌，甚至对人类和机器人来说都难以解决。

在这项研究中，科学家测试了 200 个最受用户欢迎的网站，发现其中 120 个仍然在使用传统验证码机制。

他们借助 1000 名来自不同背景（位置、年龄、性别和教育水平）的参与者的帮助，在这些网站上进行了 10 次验证码测试，以此评估其难度系数。

研究人员发现，许多科学期刊中描述的机器人都可以在速度和准确性方面胜过人类。

例如，一些验证码测试要人类参与者来识别的话可能需要 9 到 15 秒才能解决，准确度约为 50％至 84％，而机器人则可以在不到一秒钟的时间内破解，而且准确度近乎完美。

“机器人的准确性范围从 85-100％不等，大多数超过 96％。这大大超过了我们观察到的人类准确性范围（50-85％），”科学家在研究中写道。

他们还发现，在所有情况下，机器人解决问题花费的时间都“明显更低”或与人类几乎相同。

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